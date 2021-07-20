В Петербурге дети стали хуже переносить коронавирус

В детской городской больнице им. Филатова участились случаи попадания детей в реанимацию на аппараты искусственной вентиляции легких.

Как сообщает заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 филатовской больницы Валентин Есиков, новый индийский штамм коронавируса бьет по детям.

"В основном, конечно, это COVID-19 в чистом виде, пневмонии, но есть и дети с гастроэнтеритами и COVID-19, хирургической патологией и COVID-19. Был один ребенок с подозрением на тепловой удар. Если год назад детские реаниматологи иногда, простите, скучали на работе, то теперь скучать не приходится – дети поступают тяжелые, и инфекция протекает значительно тяжелее", – поделился заведующий.

В реанимации 16 коек, семь из которых постоянно заняты пациентами с коронавирусом. По словам Есикова, недавно, пять пациентов лежали на ИВЛ. Иногда легких у детей может достичь 90% и шанс на выздоровление почти пропадает.

Первоначальный синдром, на который нужно обратить внимание - дыхательная недостаточность, детский мультисистемный воспалительный синдром, артериальная гипо- или гипертензия.

Также в больницу поступают и абсолютно здоровые дети, однако у них обнаруживают поражение легких на 60-80%.

По мнению врача, если раньше в основном тяжело болели дети с патологиями, то сейчас течение коронавируса не зависит от наличия хронических заболеваний. И возраст различный – от 1,5 до 17 лет. Совсем маленьких вводят в искусственную кому, чтобы ребенок дышал исключительно при помощи аппарата.