Роспотребнадзор нашел нарушения в 12 торговых центрах

Сотрудники Роспотребназора провели рейд по 397 объектам сферы торговли и услуг в Петербурге. Вместе с сотрудниками комитета по контролю за имуществом и правоохранительными органами они обнаружили нарушение антиковидных мер в 12 торговых центрах.

В течение 10 дней специалисты проверили различные рестораны ТЦ, кафе, концертных площадок и много другое. Проверки прошли в Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Центральном, Петроградском, Кировском, Красносельском, Выборгском, Фрунзенском, Калининском и Курортном районах. За частичное несоблюдение требований сотрудники составили 46 протоколов осмотра. Из всех проверенных точек, замечаний не получили только «Торговый Двор» на проспекте Науки и «Светлановский» на проспекте Энгельса.

"По результатам рейдов число нарушений заметно снизилось — как в отдельных организациях, так и в крупных торговых комплексах", — отметил губернатор Александр Беглов.

Из-за серьезных нарушений посетителям пришлось покинуть концертную площадку на Биржевой линии, а также клуб в Транспортном переулке. На Приморском шоссе в двух ресторанах гости спокойно курили кальян, у персонала отсутствовали маски, между столами было недостаточное расстояние, а также отсутствовал журнал дезинфекции.