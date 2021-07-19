Коллективный иммунитет у петербуржцев сформируется к 2022 году

Кандидат экономических наук СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко считает, что к концу 2021 года благодаря вакцинации и заболеваемости в Петербурге сформируют коллективный иммунитет к COVID-19.

"За прошедший год многие уже успели переболеть и получить иммунитет естественным путём. Кроме того, растут и темпы вакцинации. Уже к концу 2021 началу 2022 года в городе на Неве можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету", — считает доцент кафедры экономики.

Он предполагает, что в ближайшее время в городе вряд ли будут вводить новые ограничения потому, что это будет затратно в первую очередь для Петербурга.

Десятниченко считает, что QR-коды, возможно, и решили одни проблемы, но тут же породили новые, поэтому их эффективность "весьма спорная".