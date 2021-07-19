В ТК "Гранд Каньон" сотрудники отказали во второй вакцинации

В субботу, 17 июля, петербуржцы возмутились, что поставить второй компонент вакцины "Спутник V" в ТК "Гранд Каньон" можно только отстояв шестичасовую очередь.

Оказалось, что вторая вакцинация ведется без предварительной записи, поэтому врачи отдают приоритет тем, кто пришел по записи на первую.

"Медработники с боем соглашались делать вторую вакцинацию, ссылаясь на некую заведующую, которая приказала: приоритет для тех, кто по записи на первую вакцинацию", — пожаловался анонимный пользователь в социальных сетях.

По его словам, в ТК на проспекте Энгельса, 154, те, кто пришел в пункт на повторную прививку к 11:30 утра, смогли получить вакцину только к 18 вечера.

Комитет по здравоохранению Петербурга инцидент пока не комментировал.