В Петербурге снизился уровень заболеваемости

По данным оперативного штаба на 19 июля 2021 года уровень заболеваемости в Петербурге снизился.

18 числа COVID был зарегистрирован у 1938 человек — это на 0,2% меньше по отношению к предыдущему дню. Последние три дня число заболевших медленно снижается. В июле максимальное количество заболевших было зафиксировано 12 числа — 2029 человек.

По России также наблюдается небольшое снижение: 24 633 заболевших против 25 018.

За время пандемии в Петербурге заболели 505 573 человек, из них выздоровели 481 000, скончались — 18 326.