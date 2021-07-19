За сутки тест на коронавирус сдали 21 тысяча петербуржцев

За последние сутки в Петербурге проверили на коронавирусную инфекцию 21 439 человек. Этот показатель сократился на 26,7%, днем ранее – 29 250 человек.

По сообщению оперативного штаба, в информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, но номеру "122" поступило 8702 вызова.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга, 16 июля 32 360 граждан поставили рекорд по совокупному числу первой и второй инъекции.