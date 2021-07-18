За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человек

В субботу, 17 июля, в Петербурге за суки зафиксировали 101 новую смерть от коронавирусной инфекции.

В Москве этот показатель выше — 106 человек. Всего в России скончались 764 человека. За все время в Петербурге погибли 24 381 человек.

Также за последние 24 часа коронавирус нашли у 1 941 петербуржцев и 4 357 москвичей. Количество пациентов с тяжелой формой болезни стало ниже. На данный момент в больницах проходят лечение около 19% таких пациентов.