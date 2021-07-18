Больница Святителя Луки вернется к обычному графику работы.

Два перепрофилированных отделения больницы Святителя Луки под приём больных с коронавирусом вернется к обычному графику.

Сейчас в больнице проводится дезинфекция. В Комитете по здравоохранению сообщили, что в ближайшее время стационар будет оказывать помощь нековидным больным.

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки начал принимать пациентов с COVID-19 с конца июня 2021 года. Там развернули 86 коек.