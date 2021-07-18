Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных за сутки

16 июля Петербург поставил рекорд по количеству привитых первым и вторым компонентом вакцины за сутки — 32360 уколов.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению первую вакцинацию прошли 20107 человек, вторую — 12 208 петербуржцев.

"Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 1 276 822 комплекта доз. Из них 27 540 комплектов доз - ЭпиВакКорона, 28 080 комлектов доз - КовиВак, остальное - Гам-КОВИД-Вак", — говорится в сообщение Комздраваю

За все время в городе первично привито 1 172 283 человека. 811 460 уже полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинацию прошли всего 404 человека.

В Петербурге продолжают работу 146 пунктов вакцинации, а также 37 мобильных пункта.