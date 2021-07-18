В Петербурге провели испытание «Спутника V» на подростках

Подросткам-добровольцам из Петербурга, чей возраст от 12 до 17 лет и которые ранее не болели, ввели первый компонент вакцины «Спутник V». Исследование проводится в Москве специалистами Клиники имени Башляевой совместно с коллегами из Морозовской детской больницы.

Всего участие принимают 500 подростков. За здоровьем несовершеннолетних будут следить целый год. Специально для детей дозировку вакцины уменьшили в 10 раз. В первые три дня после прививки участников изолируют, чтобы они не заразились коронавирусом.

Результаты опытов будут получены в сентябре. От них будет зависеть окончательное решение врачей.