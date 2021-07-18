Мариинская больница вернется к привычному режиму работы

Сотрудники Мариинской больницы по указанию властей города готовятся вернутся к плановой работе. Такое решение принято в связи с нехваткой мест для оказания помощи нековидным пациентам.

Пациентов с коронавирусной инфекцией в Мариинской больнице перестанут принимать с начала августа, что касается поступивших, их переведут в другие стационары. По данным на 16 июля, в инфекционном отделении больницы находится около 750 человек.

"Для перевода пациентов будут использованы специализированные машины скорой помощи и реанимобили, оснащенные аппаратами ИВЛ и всей необходимой аппаратурой", — рассказал пресс-секретарь больницы Лев Межлумян.

На данный момент принято решение вывести только Мариинскую больницу. Например, Боткинская и Госпиталь для ветеранов войн наоборот начнут принимать тех, кто нуждается в продолжительном лечении.

Губернатор Александр Беглов заявил, что на 9 июля число свободных коек в городе составило порядка 11%. Количество заболевших и выздоровевших держится примерно нат одном уровне, за исключением аномальных дней. По данным на 18 июля, за весь период в Петербурге зафиксировано 501 694 случая заражения COVID-19, а также 479 243 вылечившихся. За все время в городе от коронавирусной инфекции скончалось 18 123.