Полиция задержала петербургского уличного художника

В ночь с 14 на 15 июля в Петербурге в Пушкарском саду на трансформаторной будке на месте граффити с Алексеем Навальным появился новый арт-объект.

Накануне поступило сообщение в правоохранительные органы, что трансформаторная будка снова стала "жертвой" уличных художников.

На баннере изображены убитых общественные деятели с надписью "Герои дней минувших", в частности, адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Каждого застрелили в период с 2006 по 2015 год.

Арт-объект демонтировали. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК о политическом вандализме. Позже петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

15 июля в половину шестого вечера в Невском районе на улице Чудновского был задержан 31-летний уроженец Ижевска. По предварительной информации, мужчина признал авторство. Правоохранительные органы усмотрели нарушение статьи 37.1 закона Петербурга (Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.