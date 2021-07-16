Петербуржцы стоят в очереди на вакцинацию "КовиВак"

В Петербург недавно поступила партия "КовиВак" в количестве 8,5 тысяч доз. 85 пунктов вакцинации получили по 100-200 доз в каждый.

На вакцинацию приглашают медиков и тех, кто уже давно ждет своей очереди. Остальные желающие жду своей очереди в отложенном списке. В совокупности он уже превышает 17 тысяч заявок.

"Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным", — сообщили 15 июля в межведомственном координационном совете Смольного.

На данный момент работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пунктов вакцинации.