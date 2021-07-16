В Петербурге растет количество обследований на COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 39 773 человека. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

За последние несколько дней количество обследований на COVID-19 увеличилось. 15 июля показатель стал выше на 10%, чем днем ранее.

Также по номеру 122 Единой региональной информационно-справочной службой по вопросам, связанным с коронавирусом, было обработано 24405 вызовов.

В целом по России 15 июля протестировали 577 тысяч людей. Под наблюдением медиков остается 1 142 271 человек.