В Петербурге начнут прививать трудовых мигрантов

АО "Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма", подведомственное комитету по развитию туризма, начало прием заявок от работодателей для вакцинации иностранных сотрудников от COVID-19.

Как сообщила пресс-служба комитета, заявления принимаются до 20 июля 2021 года. График с прикреплением организаций к прививочным пунктам будет составлен после сбора заявок. Также оплата вакцинации и механизм ее проведения будет обсуждаться дополнительно.

Для трудовых мигрантов Петербург уже направил запрос на поставку 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". О сроках поставки информации пока не поступало.