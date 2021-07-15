За сутки в Петербурге сдали тест на COVID-19 около 40 тысяч человек

В Петербурге за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 38 079 человек. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалистами единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, было обработано 25 583 вызова.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Петербурге было проведено более 9,5 млн тестов.

Темп вакцинации в городе продолжает расти. По данным на 14 июля, общее число привитых петербуржцев достигло 1 113 515 человек. На данный момент в городе доступны все три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».