Новая партия вакцины поступила в прививочные пункты Петербурга

В петербуржские центры вакцинации поступил дефицитный "КовиВак".

"Вакцина развозится по пунктам вакцинации в течение сегодняшнего — завтрашнего дня. Данные о пунктах в ближайшее время разместим", — сообщили 14 июля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В город 12 июля на фармбазу привезли 8 580 доз препарата, разработанного в Центре Чумакова.

У петербуржцев особой популярностью пользуется именно "КовиВак". Жители стараются записаться на вакцинацию этим препаратом, пока он снова не стал дефицитным.