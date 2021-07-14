Муфтий Петербурга призвал в праздник оставаться дома с близкими

В этом году Курбан-байрам начнется вечером 19 июля и продлится до 23 июля. Однако из-за эпидемиологической ситуации председатель Духовного управления мусульман Петербурга Равиль Панчеев призвал оставаться всех дома с родными.

В один из главных мусульманских праздников намазы проведут в онлайн-формате, а жертвоприношение — в форме онлайн-заказа. В Санкт-Петербургской соборной мечети проведут молитву, которая будет доступна для ограниченного числа участников.

"Прихожан мы призываем оставаться дома, в кругу семьи, среди родных и близких совершать дополнительные молитвы с обращением к всевышнему Аллаху о здравии близких, друзей и родных", — сообщил председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев.

Он также отметил, что в этот раз мусульманам стоит более взвешенно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заражения инфекцией.