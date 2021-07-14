В ТК "Родео Драйв" открыли пункт вакцинации

В Калининском районе Петербурга появился мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Новую точку открыли в ТК "Родео Драйв".
Пункт развернулся на втором этаже. Работает ежедневно понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а с субботы по воскресенье с 10:00 до 15:00. Любой желающий может привиться или ревакцинироваться в пункте без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и защитную маску.
Мобильный пункт открыт совместно с Городским центром медицинской профилактики, Городской поликлиникой №96 и торгово-развлекательным комплексом "Родео Драйв".