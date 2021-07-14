Пассажиров автобусного рейса из Петербурга в Финляндию проверили на COVID

У пассажира автобусного рейса Петербург — Лаппеенранта, который приехал в страну 9 июля, обнаружили коронавирус.

Орган здравоохранения финского приграничного региона Южная Карелия считает, просит всех пассажиров, которые были в том автобусе, сдать тесты и оставаться в карантине. Вирус мог распространиться и дальше по стране.

Всего в автобусе ехали 24 пассажира, каждый из которых направлялся в самые разные уголки Финляндии. Только четверо из них живут на территории округа Eksote.