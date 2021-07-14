В Петербурге не готовы ввести QR-коды

Правительство Петербурга на данный момент отказалось от идеи вводить QR-коды, как это было ранее сделано в Москве.

Глава Комитета по промышленной политике инновациям и торговле Петербурга Александ Ситов сообщил, что причин утверждать новые правила нет. По его словам, ситуация в городе не является критичной.

"Система здравоохранения справляется, задача поставлена чёткая — как можно более быстрая выработка коллективного иммунитета — все её понимают и к этой цели стремятся", — считает Александр Ситов.

Тем временем у петербургских предприятий из-за нарушения коронавирусных ограничений отзывают QR-коды "Вакцинирован", который ввели для информирования граждан о состоянии здоровья сотрудников. С начала июня аннулировали 127 кодов, из них восстановили 77. На сегодняшний день уже более 500 организаций заполнили дополнительные формы в личном кабинете на сайте ЦРПП.