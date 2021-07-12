Новые пункты вакцинации открылись в трех ТК Петербурга

В Петербурге 12 июля открылись еще три центра вакцинации от COVID-19: "Питерлэнде", "Пике" и "Французском бульваре".

В Приморском районе в ТРК "Питерлэнд" оборудовали специальный медицинский пункт на втором этаже. Он работает без предварительной записи с 12 до 18 часов по будням, с перерывом с 15:00 до 15:30.

В Адмиралтейском районе пункт вакцинации появился в ТРК «Пик». Он находится на 4-м этаже. Режим работы с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 15:00 по субботам.

Во «Французском бульваре» по адресу бульвар Новаторов, 11, пункт работает с 11:30 до 19:30.

Новый мобильный пункт вакцинации откроется 13 июля в «Родео Драйв», также 14 июля начнет работать еще один центр в Кировском универмаге на проспекте Стачек, 9.

В ближайшее время планируется открыть центры вакцинации в парке 300-летия и у станции метро «Василеостровская».