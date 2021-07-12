В Петербурге предложили хоронить умерших от коронавируса бесплатно

В Петербурге на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли сообщили, что с 12 июля хоронить, а также перевозить тела, умерших от коронавируса, будут бесплатно.

Президент Ассоциации Валерий Ларькин предполагает, что благодаря этому может снизится потребность в кремации. По его словам, все крематории города работают в полную мощность, ежедневно вместо 120 человек туда везут по 360.

"Мы не ставим ограничения по времени по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Сейчас все стараются друг другу помочь, это правильней, чем писать негатив и пугать людей публикациями", — заявил Ларькин.

В Ассоциации уточняют, что смерть должна быть подтверждена в соответствующем медицинском заключении. Хоронить будут без исключения на всех кладбищах города. По желанию родственников, все дополнительные ритуальные услуги, гроб и венок будут оплачиваться отдельно.