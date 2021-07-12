Вице-губернатор Петербурга сообщила, что праздник выпускников не вызвал вспышки COVID

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что в Петербурге отмечено снижение количества заразившихся COVID среди выпускников после проведения праздника "Алые паруса". Мониторинг ситуации с заболеваемостью за прошедшие две недели не выявил новой вспышки в наблюдаемой группе людей.

"Сегодня — ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено». А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось. Так что в отпуск педагоги ушли со спокойным сердцем" — написала 12 июля на странице «ВКонтакте» Ирина Потехина.

Потехина сообщила, что к сотрудникам школ поступало предложение пройти вакцинацию, чтобы сформировать иммунную защиту к новому учебному году.