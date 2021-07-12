За прошлый год в Петербурге у похоронных бюро выросла прибыль на треть

Из-за коронавируса в Петербурге оборот похоронного бизнеса вырос 30% больше обычного.

По итогам 2020 года объем рынка ритуальных услуг составил 6,72 млрд рублей. Например, в 2018 году эта цифра была равно 5,75 млрд рублей.



Выручка ритуальных фирм Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт–Петербурга и Северо–Западного региона выросла на 10–30 %.

«У нас есть прямые и косвенные последствия пандемии. Есть статистика увеличения смертности, и именно этим, возможно, вызвано увеличение прибыли ритуальных агентств», — сообщает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

В Петербурге общий показатель смертности по итогам 2020 года вырос на 22,7-22,9%. Прирост связан с пандемией коронавируса, но является его основной причиной. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания; второе место занимают злокачественные образования и коронавирус на третьем месте.