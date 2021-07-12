За сутки проверили на COVID почти 19 тысяч петербуржцев

В Петербурге продолжают обследовать пациентов с признаками ОРВИ. Как сообщает оперативный штаб «Петербург против коронавируса», за последние сутки в Петербурге проверили на коронавирус 18 934 человек. В городе продолжает расти число зараженных.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило более 8 000 звонков. За сутки медики тесты показали положительный результат у 2029 человек. Выздоровели 975 петербуржцев.

За последние сутки в России было зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, это меньше, чем днем ранее.