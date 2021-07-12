В ТК "Европолис" охранник подрался с посетителем

В Петербурге на Полюстровском проспекте в торговом центре "Европолис" завязался конфликт между охранником и молодым человеком из-за медицинской маски.

Посетителю хотели напомнить про средства индивидуальной защиты, однако молодой человек остро отреагировал на замечание. Он начал отталкивать охранника, после чего завязалась драка. Посетитель оказался на полу и кричал, что его избивают.

Отец нарушителя не отрицает, что его сын пришел в ТЦ без маски, однако он хотел ее купить. Охранник помешал это сделать, вырвал из рук парня телефон.

Молодой человек был доставлен в травмпункт с жалобами на боль в области ребер.