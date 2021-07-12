В больнице Петербурга от последствий коронавируса умер директор "Нового поколения"

Накануне от последствий коронавируса в больнице Святого Георгия скончался директор организации "Новое поколение", работающей с трудными подростками, Михаил Дмитриев.

"В последнее время его организация работала вместе с "Газпромом". Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов", — сообщил экс-глава комитета по молодежной политике Александр Пархоменко.

Организация «Новое поколение» появилась в 1993 году. Михаил Дмитриев руководил организацией 22 года. В 2016 году после конфликта с комитетом по молодежной политике "Новое поколение" перестала получать часть государственного финансирования.