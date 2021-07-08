Петербург прошел пик заболеваемости

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что эпидемическая ситуация в городе начала улучшаться. Пик заболеваемости в Петербурге прошел. Количество выписанных из стационаров превышает число госпитализированных.

"Ряд показателей, которые нам доступны, говорят о том, что пик пандемии в нашем городе пройден", – заявил Лисовец.

По словам председателя, сейчас в Петербурге госпитализируется меньше 800 пациентов в день, в то время как на пике было больше 1000. 10% коек остаются свободными.