Роспотребнадзор опечатал два ТЦ в Петербурге

Смольный начал активно проверять общественный места, площадки общепита и торговые точки. За первые дни июля уже прошли 543 проверки. Из-за несоблюдения антиковидных мер были опечатаны торговые комплексы «Эврика» и «Нарвский».

По словам губернатора Александра Беглова, регулярность подобных рейдов уже дала свои плоды — специалисты фиксируют меньше нарушений.

"Мы сможем вернуться к нормальному ритму жизни без ограничений и запретов, только если будем неукоснительно соблюдать все предписания, беречь себя и своих близких. А пока эпидемия продолжается. Мы столкнулись с новым агрессивным штаммом, который можно победить только массовой вакцинацией", — считает губернатор.

За все время уже были проверены 11 торговых центров: «Парад», «Атмосфера», «Порт Находка», «Атлантик Сити», «Питер Радуга», «Нарвский», «Сытный», «Шайба», «Южный», «Эврика», «5 Озер». Также специалисты изучили работу торгового комплекса «Лента» на Московском шоссе, магазинов и кафе в разных районах города.

В результате проверок было составлено 43 протокола о нарушениях в торговле и общепите, правонарушители будут оштрафованы.