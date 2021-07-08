В Мариинской больнице голодает пациент

В социальные сети попали фотографии блюд одного из пациентов Мариинской больницы. По словам петербуржца, то, что ему приносили в качестве еды нельзя было таковой назвать.

Пациент недоволен завтраком из обычной каши, яйца и тоненького кусочка батона с маслом или сыром, супом на обед без мяса и ужином в виде полстакана кефира. По его словам, он все время ходил голодный.

В Мариинской больнице пообещали разобраться в случившемся. Администрация предположила, что это разовый сбой. В ближайшее время в больнице хотят ввести возможность заказа в палаты еды из больничного буфета.