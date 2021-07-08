Миллион петербуржцев прошли вакцинацию

В четверг 8 июля город достиг отметки в миллион привитых, об этом сообщили в Смольном. Точнее первую прививку уже сделали 1 020 031 человек, из них 741 456 – полностью закончили цикл вакцинации.

"Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких", – заявил губернатор Александр Беглов.

Также за минувшие сутки 7 июля в городе установили рекорд по первичной вакцинации. За сутки привились более 21,7 тысяч человек, а ревакцинацию прошли 47.

На данный момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации и 32 мобильных пункта. Всего поступило 1 129 042 комплекта доз вакцин. В настоящее время ее запас – 109 011 комплектов.