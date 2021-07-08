Петербуржцы смогут получить ПЦР-тест за 48 часов

В Петербурге реализовали проект "48 часов". Теперь результаты ПЦР-теста на коронавирус будут известны за 48 часов.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению Петербурга, диагностика коронавируса проводится в 56 вирусологических лабораториях. За сутки лаборатории могу провести 75 696 тестов.

Регламент проведения ковид-тестирования выглядит следующим образом: с момента получения пробы лабораторией есть 24 часа и ещё 24 часа на доведение результата анализа до пациента или медорганизации, взявшей пробу.

На данный момент в среднем все ПЦР-исследования выполняются за 21,1 часа. Средний срок получения результатов в 89% случаев составляет 48 часов.

С начала пандемии в Петербурге уже выполнили 9,5 млн тестов.