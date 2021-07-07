В Петербурге отмечен рост заболеваемости после Евро-2020

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова считает, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан с проведением матчей Евро-2020.

"Под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго этому следовать. На сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе", — заявила Голикова 7 июля на совещании с президентом по вопросу борьбы с COVID-19.

По словам вице-премьера, ситуация с распространением инфекции остается напряженной. В России развернуто 216 000 коек коронавирусных больных, занято около 79% из них. Она также отметила, что власти контролируют ситуацию.