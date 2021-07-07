За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 107 смертей от COVID-19

В Санкт-Петербурге снова произошел рост смертей от коронавируса. По данным федерального оперативного штаба по COVID-19 на 7 июля в Петербурге зафиксировано 107 смертей. Общее число летальных исходов превысило 17 тысяч с начала пандемии.

На прошлой неделе пик смертности от заболевания в Петербурге был 29 июня, когда от болезни скончалось 119 человек. С начала пандемии в городе скончались 17 082 пациента.

За последние сутки по стране было зафиксировано 725 смертей. В первой пятерке городов остались: Москва — 104, Иркутская 31 и Нижегородская 28 области, а также Бурятия — 23. Общее число умерших достигло 140 041. Условная летальность осталась на уровне 2,46%. В Петербурге смертность выросла до 3,54%.