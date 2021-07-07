В Петербурге компаниям начнут выдавать QR-коды

Комитет по промышленной политике Петербурга 7 июля сообщил, что компаниям, подтвердившим вакцинацию не менее 60% сотрудников, начнут выдавать специальный иммунный статус "Вакцинирован".

"Для поддержки бизнеса в Петербурге разработан механизм дополнения информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду. Предприятия с кодом могут получить иммунный статус: "Вакцинирован". Его следует оформить в личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства", - сообщили в комитете.

Процент получивших «прививочный сертификат» будет определен через личный кабинет после верификации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

QR-код позволит организации избежать жестких ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.