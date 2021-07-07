Спикер Заксобрания Петербурга раскритиковал сеть продуктовых магазинов "ВкусВилл"

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров высказался о скандальной рекламе сети продуктовых магазинов "ВкусВилл". Он возмутился, что магазин представил нетрадиционную семью как норму, при этом в Конституции РФ прописаны другие нормы. По мнению председателя, такая реклама несет только разрушения сознания человека. Он призвал сохранять традиционные семейные ценности.

«Продуктовый магазин рекламирует непонятно что. Это что? Это, я считаю, вызов обществу! Это вызов обществу. Подобная реклама ничего не несет, кроме разрушения сознания человека. Тем более маленького человека», — высказался Макаров.

По мнению председателя, за популяризацию «нетрадиционной любви» стоит строго наказывать.

В своих социальных сетях "ВкусВилл" опубликовал ролик, в котором говорилось о том, насколько разными бывают клиенты магазина. "ВкусВилл" показал в ролике ЛГБТ-семью: "женщина Юма, ее возлюбленная, а также две дочери, одна из которых имеет отношения с девушкой". В социальных сетях реклама вызвала большой резонанс. Авторам пришлось удалить ролик и извиниться за его публикацию.