Большой морской порт может переехать за пределы Петербурга

В Петербурге завершилось совещание межведомственной рабочей группы под руководством замминистра транспорта России Александра Пошивая. Специалисты считают, что Большой порт лучше "перевезти" за пределы города и признать его территорию проектом общегосударственной значимости.

Инициатором переезда выступил совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Согласно его предложению порт можно вывести за пределы города за 440 млрд рублей, а на освободившихся 600 га построить жилье и коммерческие объекты в количестве 4,8 млн кв. м. Свою идею Бокарев изложил в письме президенту России.

"Хотелось бы понять, как предполагается реализовывать эту инициативу с точки зрения компенсации капиталовложений в первую очередь. Наверное, должен быть диалог инициатора и собственников терминалов", — считает генеральный директор ООО «УК Глобал портс» Альберт Лихолет. Он считает, что инициатива не проработана.

Окончательное решение о целесообразности проекта рабочая группа должна доложить до 1 августа 2021 года.