Пациенты Боткинской больницы жалуются на плесень

Пациенты городской инфекционной больницы им. Боткина на Миргородской улице, 3 жалуются на плесень.

В сети появились фотографии корпусов с облупившейся краской, отпавшей штукатуркой, трещинами и плесенью. По словам пациентов, в отделении больницы №23, где были сделаны кадры, лежат люди со смешанными диагнозами — COVID-19 в сочетании с туберкулезом, ВИЧ, менингитом.

"Если вы посмотрите фотографии из 23-го отделения Боткинской больницы, вы поймете, что выздороветь в таких условиях, с плесенью на стенах, очень сложно", — сообщила одна из пациенток больницы.

О плачевном состоянии Боткина говорят уже не первый год. В декабре 2019 года на большой пресс-конференции Владимира Путина, журналистка пожаловалась президенту на выбитые стекла и мышей в Боткинской больнице Петербурга. После этого в больницу приезжали с проверкой из Смольного, однако ремонт так и не сделали.