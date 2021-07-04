За последние сутки в Петербурге заболели более 1700 человек

На первом месте в стране по показателю заболеваемости остается Москва, на второй Подмосковье, на третьем Петербург.

За сутки в России более 650 человек умерли от коронавируса. В Петербурге количество летальных исходов за последние 24 часа составило 104. По этому показателю Петербург на втором месте в стране.