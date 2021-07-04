В Петербурге задержали курьеров с липовыми справками о COVID

Правоохранительные органы задержали троих курьеров в Выборгском районе, доставляющих поддельные медсправки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции и об отсутствии COVID-19.

Сотрудники полиции еще 25 июня задержали первого подозреваемого, 20-летнего гражданина среднеазиатской республики. Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

1 июля полиция задержала еще двоих курьеров. Один из них продавал поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, второй — фальшивый ПЦР-тест.

"Продолжается расследование, направленное на установление и задержание предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, а также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовные дела по последним двум эпизодам пока не возуждали.