В Петербурге с понедельника будет проходить ревакцинация

С 5 июля в Петербурге начнется ревакцинация в прививочных пунктах для всех желающих, кто ранее прошел полный курс вакцинации. Повторная вакцинация повысит уровень антител к COVID-19 в организме.

"Проводиться повторная вакцинация будет без проведения анализов на антитела. Для ревакцинации подойдут любые зарегистрированные препараты. С учетом того, что вакцины «ЭпивакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)", - сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Пройти повторную вакцинацию можно будет в любом стационарном или мобильном пункте Петербурга. Записаться можно через порталы «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца», по телефону 122 или через колл-центры поликлиник.