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У станции метро «площадь Александра Невского» задержали курьера с фальшивыми справками

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Очередное уголовное дело возбуждено против продавца поддельных ковид-справок.

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции задержали курьера. Сотрудники ГУ МВД в ходе реализации оперативной информации проверили мужчину на "Мерседес". 31-летний водитель развозил поддельные медицинские справки – фальшивые ПЦР-тесты и ковидные справки. 

"За полторы тысячи рублей можно было приобрести поддельный ПЦР-тест на коронавирус. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", – сообщили в пресс-службе.

В последнее время в Петербурге участились случаи торговли фальшивыми справками об отсутсвии коронавирусной инфекции.

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