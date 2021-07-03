Замдиректора НИИ Пастера заявил, что мутации COVID не влияют на эффективность вакцины

Замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков 2 июля в пятницу сделал заявление, что мутации в структуре генома коронавируса не влияют на эффективность отечественной вакцины.

"Запас прочности у вакцин такой, что в принципе это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными", – заявил Дедков.

Специалист уточнил, что необходимо вакцинироваться через шесть месяцев после получения иммунитета естественным путем или после вакцинации.