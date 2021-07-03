В Петербурге меняют логистику работы приемных отделений скорой помощи

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) Алексей Бойков рассказал, как удалось решить проблему очередей скорых около коронавирусных стационаров, при этом не снизить количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Бойков признался, что раньше в каждом стационаре был свой алгоритм приема пациентов, теперь выбран оптимальный для всех.

"Очереди в стационары мы отслеживаем тремя способами: с помощью линейно-контрольной службы, которая объезжает стационары и считает машины скорой у приемного отделения. Все бригады скорой, независимо от того, кому они принадлежат, докладывают, если стоят больше двух часов. И, кроме того, идет мониторинг: все бригады имеют GPS навигацию, и на экране своего компьютера ответственный дежурный врач наглядно видит, сколько скорых стоит и у какого стационара", – рассказал Алексей Бойков.

По словам главврач, чтобы решить проблему также меры предпринял городской Комздрав. Теперь в каждом приемном отделении количество бригад увеличили до 7-10.