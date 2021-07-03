  • 3 Июль 2021
USD 03.07.2021 73.6175 +0.7089
USD ММВБ 00:05 73.0232  
EUR 03.07.2021 87.0748 +0.6635
EUR ММВБ 00:05 86.5371  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге меняют логистику работы приемных отделений скорой помощи

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Из-за новой вспышки Covid у короновирусных больниц появились большие очереди карет скорой.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) Алексей Бойков рассказал, как удалось решить проблему очередей скорых около коронавирусных стационаров, при этом не снизить количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Бойков признался, что раньше в каждом стационаре был свой алгоритм приема пациентов, теперь выбран оптимальный для всех. 

"Очереди в стационары мы отслеживаем тремя способами: с помощью линейно-контрольной службы, которая объезжает стационары и считает машины скорой у приемного отделения. Все бригады скорой, независимо от того, кому они принадлежат, докладывают, если стоят больше двух часов. И, кроме того, идет мониторинг: все бригады имеют GPS навигацию, и на экране своего компьютера ответственный дежурный врач наглядно видит, сколько скорых стоит и у какого стационара", – рассказал Алексей Бойков.

По словам главврач, чтобы решить проблему также меры предпринял городской Комздрав. Теперь в каждом приемном отделении количество бригад увеличили до 7-10. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram