Возле ПСПбГМУ имени Павлова установили рефрижератор для тел

В пятницу 2 июля возле Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова жители Петербурга заметили рефрижератор. Известно, что с прошлой недели в больницу ПСПбГМУ начали доставлять пациентов с COVID-19.

Год назад такой же контейнер поствили около морга Первого меда весной спустя месяц после начала приема больных коронавирусной инфекцией.

После спада числа заболевших ковид-центр временно не работал. С 24 июля в соответствии с приказом за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко под ковид отдали 150 мест ПСПбГМУ имени Павлова.