Для производства вакцины от коронавируса задействуют дополнительные площадки

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов подтвердил информацию о производстве вакцины от коронавируса в Москве и Петербурге. В настоящий момент "ЭпиВакКорону" выпускали на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам». С июля к ним подключится новая - фармакологическая компания "Герофарм".

"Повторная вакцинация, она предназначена для усиления и закрепления иммунитета. Поэтому независимо от того, какой вакциной мы привились в первый раз, пройдя полный цикл вакцинации, при наступлении момента, когда потребуется повторная вакцинация, чтобы защитить нас и наших близких, можно применять любую зарегистрированную в России вакцину в соответствии со схемой применения, в соответствии с инструкцией", - рассказал Максютов

Глава "Вектор" отметил, что для вакцинации 60 процентов взрослого населения страны потребуется произвести десятки миллионов комплектов вакцины, поэтому нужно расширить и увеличить ее объем. По его мнению, в будущем Covid-19 может стать сезонной ОРВИ.

Напомним, "ЭпиВакКорона" стала второй вакциной, которая получила одобрение на использование в России.