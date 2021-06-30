За минувшие сутки 21 тысяча петербуржцев сделали прививку от “ковида”

В Петербурге продолжается вакцинопрофилактика от инфекции коронавируса. За последний день более 21 тысячи горожан сделали прививку от вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, к 30 июня первый компонент вакцины “Спутник V” получили 15 911 петербуржцев, а вторую – 5 532. Всего с 10 октября в Петербурге привились 888 856 горожан. При этом 706 962 человека завершили полный цикл вакцинации.

На данный момент для вакцинации развернуто 134 пункта в медицинских учреждениях города, а также работают 25 мобильных станций.