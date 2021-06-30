В течение недели в Петербурге начнется ревакцинация

В Петербурге начнется ревакцинация граждан в ближайшие дни. В течение недели будет организована повторная вакцинация для тех, кто вакцинировался более полугода назад. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

“Завтра в комитете состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы”, - сообщили в Комздраве.

Как утверждает Михаил Мурашко, глава Минздрава России, ревакцинация должно производиться каждые полгода.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о ревакцинации губернатора города Александра Беглова.