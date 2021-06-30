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Петербургский суд взыскал с аниматора компенсацию за использование героев мультсериалов "Смешарики" и "Фиксики"

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© Фото: https://pixabay.com

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Создатели засудили мужчину за неправомерное использование Нолика и Кроша в объявлении об оказании услуг аниматоров.

16 февраля прошлого года Дмитрий Игнатенко размещал в сети предложение услуг аниматоров. В своих обявлениях мужчина использовал изображение геров мульфильмов "Смешарики" и "Фиксики". Истец АО "Аэроплан" потребовал взыскать с Игнатенко 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки и еще 20 000 за нарушение авторских прав на произведение рисунков "Симка 3D" и "Нолик 3D". 

Мужчина иск не признал. Как объяснил ответчик, персонажа на сайте изображает взрослый человек в синем костюме с нормальными пропорциями, а у герой мультфильма детского возраста и имеет искаженные пропорции — большие глаза, нос и рот, голубое лицо, очень длинная шея, отсутствуют уши и ресницы. По его мнению, образ аниматора не имеет сходства с оригинальным персонажем. 

Калининский районный суд обязал Игнатенко выплатить компенсацию. Автор "Фиксиков" АО "Аэроплан" получит 40 000 рублей компенсации, автор "Смешариков" ООО "Мармелад Медиа" получит 30 000 рублей за использование изображений Кроша, Нюши и Ежика. 

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